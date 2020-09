Romelu Lukaku: "Arturo Vidal es un jugador de mucha calidad"

El delantero belga Romelu Lukaku, figura del Inter de Milán, valoró el arribo al club ‘neroazzurro’ del mediocampista chileno Arturo Vidal, destacando su calidad y experiencia en el terreno de juego.

El ‘King’ tendrá en el cuadro lombardo su quinta estación en Europa, tras el Bayer Leverkusen, Juventus, Bayern Múnich y FC Barcelona.

Consultado por la llegada del formado en Colo Colo, Lukaku declaró a La Gazzetta dello Sport que “para nosotros es muy importante: es un jugador de mucha calidad. El año pasado lo hicimos bien pero si tenemos que mejorar es en calidad y experiencia. Dos cualidades que tiene Arturo Vidal. No se gana tanto y con equipos diferentes si no eres un jugador de nivel”.

También el ex Anderlecht, Chelsea, Everton y Manchester United se refirió a su relación con el entrenador interista Antonio Conte. “La primera vez que me llamó hace seis años, ya quería que me compraran. Jugar para él es un sueño hecho realidad”, dijo.

“Ves a sus equipos y entiendes que puedes, como individuo y como colectivo, aprender y mejorar mucho. Siento que he crecido mucho en la última temporada, gracias a él y su equipo. Pero tenemos que pensar que esto es solo el comienzo. Tenemos que mejorar más y Conte es el entrenador adecuado para hacerlo”, añadió.

Para finalizar, Lukaku habló de la desazón que le produjo perder la final de la Europa League 2019-2020 ante el Sevilla. El belga anotó en ese encuentro un gol y un autogol, este último que terminó dándole el triunfo a los españoles.

“Fue un momento muy difícil para mí. No hablé en los cuatro días posteriores al partido. Pero un día me desperté y me di una razón. La temporada pasada no ganamos el campeonato por un punto, perdimos la semifinal de la Copa de Italia porque no marcamos un gol y luego el 3 a 2 final, así. Estas cosas pasan. Sólo sufriendo se mejora”, sentenció.