Pablo Aránguiz: "No sabría decir por qué bajé mi rendimiento"

Pablo Aránguiz, mediocampista de Universidad de Chile, reconoció este jueves que ha estado lejos del nivel mostrado en el inicio del Campeonato Nacional y exteriorizó su ilusión de ser considerado por Reinaldo Rueda en el inicio de laa Clasificatorias al Mundial de Qatar 2022.

Consultado por su presente, el joven volante del cuadro azul admitió en rueda de prensa que su rendimiento está distante a lo exhibido a comienzos de temporada.

"Hay que ser autocrítico, no había iniciado de buena manera después de la pandemia, pero el 'profe' me da la libertad de jugar por todo el frente de ataque , y quizás soy yo quien me limito un poco, porque cuando no tenemos la pelota tenemos que quedar en una organización defensiva donde yo me muevo a la derecha, y soy yo el que se limita, pero con el correr de los partidos, me he ido soltando de a poco, y estoy entrenando duro para mostrar lo de comienzos de año”, indicó.

"No sabría decirte por qué bajé mi rendimiento. Yo me entreno bien siempre, soy lo más profesional posible. Soy uno de los que más corre, con más distancias largas recorridas, entonces he marcado diferencia en esos detalles y no en el juego. Me he sentido mejor, y la verdad es que me siento capacitado para ser un pilar fundamental en Universidad de Chile", complementó.

Por otro lado, el ex Unión Española y FC Dallas no escondió su deseo de estar en la nómina de la ‘Roja’ para los partidos del 8 y 13 de octubre ante Uruguay y Colombia, respectivamente.

"Me siento capacitado también, con muchas ganas. Fue una linda semana en el microciclo, trabajamos muy bien. Tengo que hacer las cosas bien en el club para el día de mañana ser considerado y cuando me toque, hacerme un espacio”, expresó.

Respecto al duro cruce del fin de semana ante Unión Española, su ex club en el Estadio Santa Laura, el jugador de 23 años dijo que "da un poco de nostalgia volver, por mi pasado en Unión, y ahora vistiéndose en el camarín de la visita, pero será un partido lindo, de suma importancia para nosotros, porque es un rival súper directo”.

“Todos los partidos para nosotros son una final y estamos al frente de un equipo que juega muy bien, que tiene muchas virtudes, es uno de los equipos que mejor juega, y vamos a trabajar en esta semana para ver dónde ellos son fuertes para que no lo sean el fin de semana y fijarnos en los errores que ellos tienen para lastimarlos por ahí", añadió.

Para terminar, el volante ofensivo se mostró ilusionado en poder lograr este año el título con la ‘U’, segundo en la tabla a seis puntos del líder Universidad Católica.

"Sabemos que dependemos de nosotros. Ahora primero está Unión, luego jugamos ante la UC, dos rivales directos por cómo va la tabla y obviamente en un equipo grande siempre está con la ilusión, con la obligación de pelear en la parte de arriba”, sentenció.