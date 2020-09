Caszely vuelve a criticar a ByN: "El proyecto de Espina fracasó"

09:05 El ídolo cree que el director deportivo debió dejar su cargo con Mario Salas en febrero. No ve al Cacique complicado con el descenso, pero para mañana hay ocho bajas.

Cuando habla Carlos Caszely del Colo Colo actual siempre hay un análisis que rescatar. Sin pelos en la lengua, el exdelantero no deja títere con cabeza cada vez que lo considera. Ayer, en radio ADN, volvió a cargar duramente contra Blanco y Negro y especialmente con el rol de Marcelo Espina como director deportivo, de quien dice debió dejar su cargo hace unos meses y le achaca parte de la responsabilidad ante el mal momento que atraviesa el club.

"Este fracaso viene con Marcelo Espina y Mario Salas. Acá hay una incertidumbre de lo que se pueda hacer. El año 68 Colo Colo tuvo una crisis muy grande y ahí salieron jugadores de abajo. O se está trabajando muy mal en las divisiones inferiores, o van por otro camino", dijo.

Caszely tampoco ve viable la política de los últimos años por repatriar viejas glorias que vienen de vuelta en su trayectoria futbolística. "Lo de Marcelo Espina es un poco de los jugadores que vienen de vuelta. Le pasó a Chupete Suazo, Lucas Barrios y pasará con Matías Fernández. Colo Colo no es para estar viendo a gallos que fueron grandes, hay que ver los proyectos, el de Marcelo Espina fracasó. Yo hubiese sido Marcelo Espina, renunció con Mario Salas. No tuvo que haber seguido".

Pese al mal momento, el "Rey del metro cuadrado" no cree que los albos peleen por el descenso, todavía con un colchón de puntos en el promedio tras la campaña del año pasado. "He visto jugar a La Serena, la Universidad de Concepción y hay varios peores que Colo Colo, se van solo dos a la B. No metería tanto miedo", apuntó.

Sobre el escaso recambio en la cantera alba, reflexionó que "Los chicos todos tienen empresarios, y les meten en la cabeza que con un par de partidos piensan en irse a jugar a Europa y tener un futuro económico. No piensan en tener bagaje y experiencia futbolística".

Una práctica

El plantel volvió ayer a Chile tras caer ante el Paranaense. Con las lesiones de Pablo Mouche, Óscar Opazo y Nicolás Blandi suma 8 bajas para mañana ante Antofagasta considerando las de Julio Barroso, Matías Zaldivia, Carlos Villanueva, Williams Alarcón y Esteban Paredes.

Para peor, el plantel solo tendrá un entrenamiento hoy previo al partido en el Monumental, donde Jara deberá buscar un par de variantes.