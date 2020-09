Zinedine Zidane: "Pellegrini puede aportar grandes cosas a Betis"

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, entregó positivos conceptos hacia su par del Real Betis, el chileno Manuel Pellegrini, en la antesala al duelo de este sábado entre ambos equipos por la tercera fecha de la liga española 2020-2021.

El cuadro ‘merengue’, vigente campeón del fútbol español, tendrá un duro desafío mañana en el Estadio Benito Villamarín al tener al frente a uno de los líderes, con seis puntos, y dejando una buena impresión ante el Deportivo Alavés y Real Valladolid.

De cara al cruce con el equipo donde también milita el arquero chileno Claudio Bravo, ‘Zizou’ declaró en rueda de prensa que “(Betis) tiene la misma plantilla, pero ha cambiado a un entrenador como Pellegrini que tiene más experiencia y que sabemos lo que puede aportar a su equipo. Creo que siempre ha sido un equipo con jugadores de calidad y con la experiencia de Pellegrini seguramente veremos un buen Betis este año y contra nosotros”.

"Lo primero, sabemos contra quien nos enfrentamos, un buen equipo de esta Liga, pero no cambia nada para nosotros. Queremos hacer un buen partido y mejorar como siempre, porque se puede siempre mejorar y hacerlo bien", agregó el estratega de origen francés.

Por otro lado, Zidane fue consultado por el momento actual que vive el FC Barcelona, ex equipo de Arturo Vidal. "No sé exactamente lo que pasa dentro y no me quiero meter. Todos los clubes tienen sus cosas, sus dificultades y sus momentos, pero en lo deportivo es un equipo que va a estar ahí para pelear por todo, sin ninguna duda”.

Para terminar, el técnico del cuadro blanco evitó profundizar sobre la partida del delantero galés Gareth Bale al Tottenham inglés. "Nada que decir. Le deseo lo mejor para lo que viene para él y nosotros a lo nuestro y ya está", sentenció.