Cecilia Pérez y protocolo de prevención en el deporte: “Si el empleador decide contratar a una persona con condenas por VIF, tiene que hacerse responsable”

El lunes se publicó en el Diario Oficial el nuevo protocolo que desarrolló el Ministerio del Deporte con el fin es resguardar a deportistas y prevenir y sancionar el acoso y abuso sexual, el maltrato y la discriminación.

El texto rige para todas las organizaciones deportivas que están acogidas bajo la ley del deporte, más las organizaciones deportivas profesionales que están acogidas a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas (clubes de fútbol profesional), quienes deben implementarlo dentro de los próximos seis meses. Con ese objetivo se creó una mesa de trabajo. “Ayer (jueves) pudimos conformar la mesa de acompañamiento, compuesta por aquellas instituciones que nos ayudaron a sacar adelante el mejor protocolo, que fuese fiel reflejo del mandato que tuvimos por esta ley”, explicó la ministra del Deporte, Cecilia Pérez.

No hemos escuchado ningún tipo de oposición, porque si existe esta herramienta es precisamente porque anteriormente se han producido hechos que vulneran la protección de las personas que trabajan en el deporte. No sólo por no tener herramientas legales, sino que también infraestructura acorde a la prevención de estos hechos. Se tienen que terminar los cuartos oscuros, literalmente para que se entienda, porque han sido esos espacios donde personas se han amparado para provocar conductas que vulneran los derechos de las personas (…) En eso nos tenemos que esforzar todos, desde el Estado, en este caso el Ministerio del Deporte con toda la infraestructura que ya administra por ser propietario, y que ya está construyendo en base a distintos desafíos que tenemos.

La ley es súper clara en señalar que para la contratación de funcionarios de las organizaciones deportivas es obligatorio el certificado de antecedentes penales y también la prohibición de personas que han sido condenadas por algún tipo de delito en contra de niños y adolescentes, para que no tengan ingreso al mundo del deporte. Pero ahí también señala que sólo se tendrá a la vista condenas por violencia intrafamiliar. Si bien hay dos requisitos que son obligatorios para la no incorporación de personas al mundo del deporte, hay uno que aparece con cierta voluntariedad y son justamente las condenas por violencia intrafamiliar.

Si el empleador decide contratar a una persona con condenas por violencia intrafamiliar, tiene que hacerse responsable. Hasta ahora, podría el empleador haber señalado: ‘No lo sabía’. Hoy la ley señala que tendrá que tenerlo a la vista y por lo tanto, va a ser consciente de que al momento de aprobar una contratación condenada por violencia intrafamiliar, está siendo responsable de esa contratación con todo lo que eso implica.

Este protocolo es un piso, no es un techo, para que las organizaciones deportivas, según su propia práctica, adopten más medidas pendientes para provocar en ese entorno un resguardo para los deportistas. Si hoy pensamos que este protocolo es un techo, entonces no vamos a entender el paso que estamos dando (…) si como sociedad tuviésemos incorporado como práctica cultural habitual que estas cosas no pueden, solamente permitirse, no pueden pasar, no necesitaríamos protocolos, no necesitaríamos de una ley. Es súper importante, pero es un primer paso. Tendrá que ser estudiado en un plazo corto, en la implementación, porque tendremos que ir viendo si quedan espacios abiertos o puntos críticos que no fueron abordados por la ley, ver cómo solucionarlos y si es necesario implementar cambios a la ley.

Son un ejemplo para los niños, para los jóvenes, un ejemplo también para los adultos, no sólo de una conducta de vida saludable al abrazar una profesión, sino que también de valores que están impresos en el deporte y en los deportistas. Cuando uno ve que los valores se transforman en antivalores, atentan fuertemente al ejemplo que estos deportistas son. Por eso, lo vuelvo a decir con mucha fuerza, más allá del protocolo, más allá de la ley, los deportistas tienen que ser un ejemplo dentro de la cancha, fuera de la cancha y también en sus casas.