Hurtado y duelo con Colo Colo: “Creo que los puntos deberían ser de nosotros”

A dos días de que se suspendiera el partido entre Colo Colo y Deportes Antofagasta, debido a la presencia de un caso de COVID-19 en la delegación del “cacique” que viajó a Brasil, el portero de los nortinos, Fernando hurtado, se refirió a esta situación, afirmando que la ANFP debería darle los puntos del compromiso a los “pumas”.

En conversación con AS Chile, Hurtado afirmó que “la verdad es que desde que salimos de Antofagasta veíamos informaciones de que Colo Colo no quería jugar”.

“Nosotros en ningún momento estamos diciendo que son los jugadores. Yo siempre pongo las manos al fuego por los jugadores y creo que la dignidad de cada jugador es querer jugar y representar a tu club de la mejor forma. Creo que hay ahí un tema de dirigentes y lamentablemente -lo digo a modo personal- Colo Colo no quería jugar”, agregó.

El meta argumentó que “para nosotros hasta las 11 de la mañana (del sábado) el partido se jugaba y las condiciones estaban dadas. Estamos conscientes de que hay un contagio y obviamente que nos ponemos en el papel de ellos, pero nosotros tuvimos la misma situación antes del partido contra O'Higgins en la reanudación del torneo”.

Hurtado sacó a colación el ejemplo de Universidad Católica, indicando que la UC “jugando más tarde y más lejos. Viajó inmediatamente y se hizo los PCR al llegar, como corresponde. Creo que Colo Colo no lo hizo y por ende yo creo que los puntos deberían ser de nosotros porque las cosas no se hicieron bien de parte de Colo Colo”.

“Esto tiene que revisarse, porque cuando un club no quiera jugar o se vea afectado, lo primero que vamos a hacer es no presentarse. Entonces no pasa nada y simplemente no jugamos. No debe ser así, las cosas tienen que estar bastante claras. Creo que esto tiene que marcar un precedente, de acuerdo a lo que está pasando, y este es el momento de hacerlo”, sentenció el golero.

Cabe recordar que Deportes Antofagasta ya anunció que apelará ante la ANFP para que se les de por ganadores del suspendido encuentro ante Colo Colo, cuestionando el accionar de los “albos” en esta situación.