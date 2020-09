Harold Mayne-Nicholls: “Imposible jugar si la ANFP nos prohíbe jugar”

El vicepresidente de Blanco y Negro, Harold Mayne-Nicholls, se refirió a las declaraciones del presidente de la ANFP, Pablo Milad, sobre la opción de que sancionen a Colo Colo por el suspendido duelo ante Deportes Antofagasta.

Mayne-Nicholls afirmó que "hemos quedado sorprendidos con lo que hemos escuchado hoy. Colo Colo no jugó el día sábado porque la ANFP determinó la suspensión. Imposible jugar si la ANFP nos prohíbe jugar, ellos son los que mandan".

En la misma línea, el dirigente agregó que “hay una contradicción muy grande entre lo que se dice hoy y lo que comunicaron el día sábado. Difícil entender cómo una suspensión de ellos nos puede traer un castigo a nosotros".

El ex timonel del fútbol chileno aseguró que "Colo Colo y ningún club miembro de la ANFP puede suspender un partido. El único que puede hacerlo es el árbitro o la ANFP directamente. ¿Cómo es posible que ante una suspensión el castigado sea el club?".

"Si de acuerdo a los protocolos no podíamos desplazarnos, pese a que teníamos los resultados negativos, no sé cómo podíamos jugar el partido", añadió.

Por su parte, el gerente deportivo de los “albos”, Marcelo Espina, indicó que “nunca solicitamos la suspensión del partido, nosotros solicitamos el cambio de horario. No quisimos suspender el partido, pero sí pedimos la solicitud del cambio de horario para más tarde".

Además, recalcó que "no es obligación volver después del partido en Libertadores. La decisión fue por el descanso de los futbolistas y la planificación de regreso la teníamos desde antes de la programación del duelo con Antofagasta".

Espina lamentó “la situación que ha vivido Antofagasta porque no tienen culpa en todo esto. Empatizamos con ellos", agregando que “el protocolo dice que cuando un equipo llega al estadio y se ha detectado un Covid positivo, el plantel no debe bajar del bus por resguardo. No es que Colo Colo le prohibió la entrada (de los pumas) al estadio".

Por otra parte, el ex-volante detalló que luego de que vuelven desde Uruguay “se harán los PCR respectivos para tener la liberación de la cuarentena y volver a los entrenamientos".

Asimismo, se refirió a la situación de Nicolás Blandi, precisando que “sintió una molestia en el calentamiento del partido con Paranaense, por precaución no ingresó. Se le hicieron los estudios y arrojaron que no tiene nada, sin embargo ayer volvió a persistir su molestia".

Finalmente, el gerente deportivo del “cacique” reconoció que evalúan la incorporación de Juan Fuentes desde Estudiantes de La Plata, pero que "también analizamos dos o tres posibilidades más para el reemplazante de Matías (Zaldivia). Puede ser chileno o extranjero, ya tomaremos la determinación pertinente".