De Paul: “Tenemos las armas y sabremos hacer un buen partido con Católica"

El portero de Universidad de Chile, Fernando De Paul, analizó este jueves lo que será el clásico de este fin de semana ante Universidad Católica, en donde buscarán recortar distancias con el líder del torneo. Además, abordó la ausencia de Claudio Bravo en la “Roja”.

De Paul afirmó en conferencia de prensa que el duelo del domingo “es un clásico y sabemos que se juegan aparte. Católica viene siendo uno de los más regulares desde hace mucho tiempo”.

“Creo que tenemos las armas suficientes para hacer un buen partido y obtener un triunfo, que es el resultado que queremos", agregó el ex San Luis de Quillota.

El golero recalcó que la “UC” es “el equipo que más goles ha convertido y atrás venimos nosotros. Tienen muchas variantes, lo demostraron con Everton. Lo que nos preocupa lo estamos trabajando, pero también pensamos mucho en el daño que podemos hacerles a ellos".

El nacionalizado chileno aseguró que “hay que hacer un partido correcto. Tenemos que estar como equipo muy bien y también individualmente. Sabemos que nos enfrentamos a un gran equipo. Tenemos las armas y sabremos hacer un buen partido con Católica".

“La clave puede estar en ser dominadores del partido y no solo en un momento. Tenemos que mejorar eso. Nos ha costado cerrar partidos. Tenemos que dominarlo de principio a fin", sostuvo el meta.

Por otra parte, De Paul fue consultado sobre la ausencia de Claudio Bravo en la selección chilena para el inicio de las clasificatorias, y sus opciones de poder ocupar el arco de la “Roja” por esta situación.

“Más que un gran arquero también se pierde un referente. Yo no me pongo a decir si merezco estar o no, no me parece lo correcto sabiendo que hay muchos arqueros que tienen las ganas y capacidades de estar", cerró el portero de la “U”.