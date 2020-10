Pellegrini afirmó que Bravo podría volver a entrenar la próxima semana

El director técnico del Real Betis, Manuel Pellegrini, se refirió esta jornada a la situación de Claudio Bravo, en la previa del duelo ante Valencia por La Liga española.

En conferencia de prensa, Pellegrini afirmó que el portero “está recuperándose de su rodilla, no jugará mañana pero esperamos que la próxima semana ya se entrene con normalidad”, según consigna AS Chile.

Además, el “ingeniero” señaló que “la lesión fue inesperada, en el último minuto de un entrenamiento. Él estaba contento con su rendimiento y eso le permitía ir a jugar con Chile, pero tiene experiencia, sabe que estas cosas pasan en el fútbol".

Por otra parte, el DT nacional se refirió a la caída por 3-0 de suequipo ante el Getafe, indicando que “la actuación del otro día en el fútbol pasa muchas veces. Nada puede ser inesperado porque hay muchos factores que alteran el resultado”.

“En ningún momento íbamos a pensar que no tendríamos errores, se está empezando un proceso y un trabajo. Por algo éste es el deporte más popular del Mundo. Seguimos en la senda que yo creo que es la correcta", añadió.

Pellegrini también abordó el expediente en su contra que se abrió por las declaraciones que dio sobre el arbitraje y el VAR, tras la caída (3-2) ante el Real Madrid.

“No dije nada que no hubiera tenido que decir. No dudé de nadie. Contra el Real Madrid el VAR actuó en tres ocasiones en las que no había actuado el árbitro y nos costó un gol, una expulsión y un penal. No he dudado de la honorabilidad de nadie, veré la mejor manera de demostrar que no he hecho nada incorrecto”, sentenció.

El Real Betis de Pellegrini y Bravo visitará mañana sábado al Valencia (16:00 horas de Chile), por la quinta fecha de La Liga en España.