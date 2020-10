Brayan Cortés: “La nominación no me la esperaba como otras veces”

El portero de Colo Colo, Brayan Cortés, se refirió a su presente en los “albos”, la posible llegada de un nuevo entrenador que reemplace a Gualberto Jara y su citación a la selección chilena para las clasificatorias.

Cortés señaló en conferencia de prensa que “he estado rotando con Miguel (Pinto), todos sabemos que es un momento complicado y se dice que la nominación es un espaldarazo, pero yo estoy muy feliz y convencido de que puedo dar más. Uno representa al país".

"Yo soy super autocritico de mi rendimiento, se que puedo más. Estamos todos convencidos y firmes para sacar esto adelante", agregó.

El ex Deportes Iquique aseguró que "no siento que he perdido la titularidad. Han habido cambios conmigo y con varios compañeros. Nosotros sabemos lo que podemos dar, hay un plantel con jugadores talentosos y seleccionados".

Sobre la llegada de un nuevo DT, Cortés indicó que “se respeta la decisión que tomaron con Gualberto (Jara) y bienvenido si llega un nuevo técnico, pero en temas dirigenciales no me voy a meter".

En la misma línea, sostuvo que “el que llegue al mando, bienvenido. Solamente decir que estamos pensando plenamente en el partido con Huachipato, más allá de lo que pasará por fuera. Nosotros estamos concentrados para mañana".

Sobre el compromiso con los “acereros”, el golero sostuvo que “sabemos cómo juega Huachipato y será un partido difícil. Estamos plenamente enfocados para mañana y esperamos que sea un gran día".

Por último, abordó su llamado a la selección chilena, expresando que “la nominación no me la esperaba como otras veces, pero obviamente feliz y hay que aprovechar la instancia de representar al país".

Sobre la titularidad en los duelos ante Uruguay y Colombia, el meta sentenció que “yo creo que Gabriel (Arias) es un tremendo arquero y tiene todas las capacidades para ser titular y representar al país. Ha tenido una buena temporada y ojalá le vaya bien".