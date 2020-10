Claudio Borghi se descartó como candidato a la banca de Colo Colo

14:44 El ex estratega de los “albos” afirmó que “no me gustaría trabajar con Aníbal Mosa, porque el principal problema que tiene Colo Colo es que está buscando un tapa agujero más que un entrenador”.

Claudio Borghi descartó ser candidato a la banca de Colo Colo, luego de que su nombre fuese sugerido ayer jueves en la reunión del directorio de Blanco y Negro, en donde se mandató a Marcelo Espina buscar a un DT que reemplace a Gualberto Jara.

En declaraciones emitidas en Radio Futuro, Borghi afirmó que “no es que yo no me anime, lo que yo no tengo son posibilidades. Y a partir de mis dichos, no me gustaría trabajar con Aníbal Mosa”.

En la misma línea, el tetracampeón con los “albos” agregó que “el principal problema que tiene Colo Colo es que (Blanco y Negro) está buscando un tapa agujero más que un entrenador”.

Sobre Mosa, sostuvo que “me dicen que es un gran jefe con las personas en el Monumental, pero el resto no me parece. Da un premio como derecho a la imagen y divide más al plantel. Colo Colo tiene que cambiar la forma”.

El “Bichi” también tuvo palabras para el director deportivo del “cacique”, Marcelo Espina, asegurando que “él lo hizo mal como técnico y ahora lo está haciendo mal como gerente técnico. No puede anunciar un entrenador que no tiene firma”.

Finalmente, reiteró que no tiene opciones de llegar al banco técnico de Macul, sentenciando que “mi nombre no lo manejen para nada. No tengo representante. Yo no he peleado con nadie. No depende de mí. Están buscando más un aliado que un técnico”.