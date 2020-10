Alexis sobre Vidal: “Encontrar un jugador como él es difícil hoy en día”

El delantero del Inter de Milán, Alexis Sánchez, concedió una entrevista en donde se refirió a su actual momento en el club y la llegada de Arturo Vidal al equipo, destacando su calidad como futbolista.

En declaraciones a Sky Sport que recoge el sitio web de los lombardos, Sánchez afirmó sobre su presente que “me siento en forma, soy un jugador que cuanto más juego mejor, en todos los sentidos: tanto para marcar goles como para asistencias”.

“Estoy muy feliz porque quiero jugar y también estoy feliz por mis compañeros porque nos va bien. Me gusta lo que hago, me encanta mi trabajo que es el fútbol, toda mi vida he jugado al fútbol y estoy feliz de sentirme bien ahora”, agregó.

También analizó la victoria por 4-3 sobre la Fiorentina, en donde su ingreso fue clave para que el elenco de Antonio Conte lograra dar vuelta el marcador.

“Fue un partido muy difícil contra la Fiorentina, perdíamos 3-2 y luego recuperamos. Teníamos esa determinación y deseo que debe haber en el Inter”, sostuvo.

Asimismo, aseguró que “sólo hemos jugado dos partidos y es demasiado pronto para hablar, pero tenemos que mejorar en todos los sentidos: arriba, al final del partido y en la defensa”.

Finalmente, abordó la llegada del “king” a Milán, expresando que “todo el mundo conoce a Vidal, yo lo conozco desde hace 15 años y hemos jugado mucho juntos”.

“Es un jugador que entiende mucho de fútbol y encontrar un jugador como él es difícil hoy en día. Sabe cuándo pasar el balón y tiene una visión de 360 grados del juego”, sentenció el tocopillano sobre el formado en Colo Colo.