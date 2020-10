Johnny Herrera: "Si no era por De Paul, nos comíamos siete goles"

El arquero Johnny Herrera, de los registros de Everton, salió a comentar lo ocurrido el domingo en el clásico universitario en San Carlos de Apoquindo, por la fecha 13 del Campeonato Nacional, duelo que terminó con clara victoria de Universidad Católica por 3-0 sobre la ‘U’.

Consultado por la opaca presentación azul, el ídolo del ‘Romántico Viajero’ declaró al CDF que “tengo tres opiniones: como hincha, como ex jugador de muchos años en la ‘U’, y otra como comentarista emprendedor. Trataré de hacer una mezcla de las tres. Todos saben lo que siento por ese equipo. Fueron 20 años que no se pueden negar y hasta tenemos un grupo de WhatsApp donde hablamos hasta dónde va a aguantar la ‘U’”.

“Fue un partido parecido al que hicimos con Alfredo Arias el año pasado (4-0), donde lo planteamos de pésima forma. Le regalamos espacio a Edson Puch y hoy pasó algo similar. Me parece que el partido fue planteado con la idea de que nos hicieran los menos goles posibles”, complementó.

Para terminar, el ganador de 13 títulos con la ‘U’ señaló que “si no me equivoco, la ‘U’ tiene el segundo plantel más caro del fútbol chileno, y si no estás capacitado para pelearle de igual a igual a la Universidad Católica que venía con un desgaste importante en Copa Libertadores. Hasta nosotros los tuvimos por las cuerdas en Everton, e incluso más cuando entraron los titulares en el segundo tiempo".

"Estoy triste por todos los que somos hinchas, que queremos ver a una ‘U’ protagonista. Si no era por “Tuto” (Fernando de Paul), nos comíamos siete goles”, sentenció.

Con la derrota en la precordillera, la escuadra que dirige Hernán Caputto se estacionó en el quinto lugar de la tabla de posiciones con 22 unidades, a 10 de la UC, líder del torneo.