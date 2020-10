Bose y cuestionamientos por su rendimiento ante la UC: "Las críticas las acepto con humildad, moldean el carácter"

Jean Beausejour, lateral izquierdo de Universidad de Chile, evitó dramatizar este martes por las críticas recibidas por el bajo rendimiento personal y del equipo azul en la derrota por 3-0 ante Universidad Católica, en San Carlos de Apoquindo, por el Campeonato Nacional.

En las últimas horas, el experimentado zaguero fue blanco de críticas en redes sociales por su opaco desempeño en el clásico con los cruzados. Se utilizó el hashtag #FueraBeausejour, donde muchos pedían la salida del jugador del elenco colegial.

Ante esto, ‘Bose’ declaró que “uno entiende que cuando el resultado no es el que espera, existan distintas formas de manifestación. Me imagino que habrá reacciones, pero lo resumo así: He tenido la chance de jugar en clubes de alta convocatoria, estar en la ‘Roja’ mucho tiempo y todos tienen un denominador común, y es que en todos, la exigencia es al máximo y se emparenta con la exigencia de los hinchas”.

"Las críticas las acepto con humildad, moldean el carácter y hago una autocrítica a partir de lo que hice mal. No digo que uno sea indiferente, porque es humano, pero me ha tocado convivir con esto. Toda mi carrera no he sido un jugador muy querido, no ha sido fácil y seguramente se dará hasta que me retire”, añadió.

En la misma línea, el bicampeón de América con la ‘Roja’ señaló que "cuando digo que la crítica te moldea, uno busca matizar, porque hay gente que tiene problemas más complejas que nosotros, que somos unos privilegiados de vivir de esto”.

“Esto me afecta en algún grado, pero después me moldea, y me hace mirar el futuro con esperanza y mientras esté en este club aspiraré a ganar un clásico u otro título. A mucha gente le gustará como juego, pero desde que estoy en este club, me ha tocado a ser titular, y seguramente un grado de rendimiento he tenido”, sentenció.