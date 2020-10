Germán Lanaro y el presente de la UC: "Siempre hay cosas por mejorar"

14:38 El defensor de Universidad Católica se refirió este martes al buen momento del cuadro cruzado en el Campeonato Nacional, apuntando en que aún no han tocado techo.

Germán Lanaro, defensor de Universidad Católica, se refirió este martes al buen momento del cuadro cruzado en el Campeonato Nacional, apuntando en que aún no han tocado techo y que “siempre hay cosas por mejorar”.

El elenco de la franja es el exclusivo líder del torneo con 32 puntos, con ventaja de cinco sobre el segundo, Unión La Calera, y apuntando hacia el tricampeonato.

Ante el positivo presente cruzado en el plano local, el zaguero de 34 años declaró en rueda de prensa que “siempre hay cosas por mejorar. Si bien hemos dominado los últimos años, evidentemente nos falta aún para conseguir las cosas que nosotros queremos”.

“Nos falta pelear con equipos afuera, estar a la altura y achicar ese margen de error. Tenemos armas, pero no llevamos ni un año con Holan, y la mitad ha sido por Zoom”, agregó.

En la misma línea, el ex Palestino dijo que “cómo equipo encontramos un gran punto en donde todos nos sentimos muy cómodos y queremos seguir llevando esto adelante, Tenemos que seguir sumando en el torneo nacional”.

Por otro lado, Lanaro no dramatizó por la ausencia de algunos jugadores de la UC en la ‘Roja’ de Rueda, como es el caso de Edson Puch, Valber Huerta e Ignacio Saavedra.

“A los jugadores de la UC las oportunidades les van a llegar, porque sé que lo vienen haciendo bien. No me enoja ni me preocupa el tema porque sé que tienen el nivel para estar ahí. Sé que tendrán posibilidades, sólo tienen que seguir rindiendo como hasta ahora”, indicó.

“Más allá de si nos llama la atención o no, siento que hay un técnico que toma la decisión, y está bien que tenga su grupo de jugadores para ello. Como institución tenemos que respetarla”, sentenció.

El próximo desafío del bicampeón del balompié nacional será este sábado ante Universidad de Concepción, por la fecha 14 del Campeonato Nacional, desde las 18:30 horas en San Carlos de Apoquindo.