Marcelo Díaz: "Mi intención es retirarme en la 'U', pero para eso falta mucho"

Marcelo Díaz, mediocampista de Racing Club, volvió a manifestar su deseo de poner punto final a su carrera en Universidad de Chile, aunque aseguró que “falta mucho” para que ello ocurra.

El volante de 33 años es hoy una pieza importante para el conjunto que dirige Sebastián Beccacece. Pese a su buen nivel en la ‘Academia’, Reinaldo Rueda no lo consideró en la ‘Roja’ para el arranque de las Clasificatorias al Mundial 2022.

En diálogo con ESPN, ‘Carepato’ declaró que “todos saben que mi intención es retirarme en la U. de Chile, pero para eso falta mucho. Creo que me quedan muchos años de carrera. Todavía no me pongo a decidir. Me estoy cuidando mucho para jugar más”.

Respecto a la labor de Beccacece en el equipo de Avellaneda, Díaz dijo que “Beccacece encontró su lugar en el mundo y está desarrollando contento su proyecto. Todo lo está haciendo positivo y eso es bueno para todo el club”.

Para terminar, el bicampeón de América con la ‘Roja’ aseguró que en Racing no se sienten favoritos para ganar la Copa Libertadores, pese al buen rendimiento mostrado.

“Para ser candidatos sólo falta que pasen los partidos, lleguemos a una final y la ganemos. River tiene ideas claras y Racing tiene las mismas. Lo que se construyó en River es parecido a lo que se está construyendo acá”, sentenció.