Reinaldo Rueda dijo que va por los seis puntos y elogió a Tabárez:"Es mi ídolo"

Reinaldo Rueda y la Selección viajarán hoy a Uruguay para jugar el primer partido por las Clasificatorias y antes de embarcarse, el entrenador se refirió a este duelo que está marcado por la baja de siete jugadores. “Es atípico viajar un día antes para una fase clasificatoria. Esto hace que busquemos la mejor solución y lo más práctico”, dijo el DT en conferencia de prensa.

Explicó que “nunca nos había sucedido. Perder en menos de dos semanas siete jugadores”, pero advirtió que conversó con los más experimentados para que reciban de buena manera a los más jóvenes.

Luego, el entrenador fue consultado por las ausencias y fue claro en su petición: “Solicito respetuosamente que esta conferencia sea sobre el seleccionado que va a ir a jugar a Uruguay”.

Pero, explicó por qué hay sólo dos convocados de Universidad Católica, el equipo más regular del torneo local en los últimos años. Según dijo, “no hay ningún acuerdo” para dejarlos fuera por temas futbolísticos. “Es la decisión de tener a los hombres que tienen el nivel y que considero pueden ser un aporte a la selección”, agregó.

Respecto al caso de Mauricio Isla, explicó que no podrá viajar a Uruguay porque las autoridades sanitarias de ese país no se lo permiten y aunque dijo que no comparte la determinación, la respeta. “El Ministerio de Salud de Uruguay nos negó que Isla estuviera con nosotros el partido del jueves”, contó.

También tuvo palabras para elogiar al Maestro Tabárez. “Es mi ídolo, es un hombre referente por todo lo que ha significado un proceso de 13 años, por tener la valentía de soportarlo y una selección que por algo está posicionado como la mejor de Suramérica”, sostuvo.

Por último, afirmó que esperan terminar la fecha “Ojalá pudiéramos sumar los seis puntos. Nadie sale a la cancha con otro objetivo que no sea ganar”, cerró.