Diego Godín: "A Chile lo respetamos por lo que siempre hace dentro del campo"

El capitán de la selección uruguaya, Diego Godín, tuvo positivos conceptos para el seleccionado chileno en la antesala al enfrentamiento por la primera fecha de las Clasificatotias sudamericanas al Mundial 2022, a jugarse este jueves en el Estadio Centenario de Montevideo.

Consultado por el combinado que dirige Reinaldo Rueda, el flamante defensor del Cagliari italiano declaró en rueda de prensa que “Chile es una selección que ha mantenido regularidad en los últimos años, es ganadora y con grandes figuras mundiales. La respetamos por lo que siempre hace dentro del campo”.

Respecto a lo que presentarán ambas escuadras, el ex Inter de Milán dijo que ”van a haber bajas sensibles para ambos lados, pero no va a cambiar mucho el funcionamiento, al menos por parte de nosotros. Ambos equipos tienen una base y el partido no va a estar condicionado. Será un partido duro, pero competitivo, y nosotros tenemos la ilusión de ganarlo”.

Ante las importantes ausencias en la ‘Roja’, las esperanzas de rescatar un buen resultado estarán puestas en Alexis Sánchez y Arturo Vidal, jugadores que Godín conoce muy bien.

"A Alexis (Sánchez) lo conocía como rival, es un jugador con entusiasmo y ganas, Con (Arturo) Vidal no estuve nada en Inter, pero lo conozco. Es un gran jugador, competitivo, con mucha calidad y es el que más desequilibrio puede causar en Chile”, apuntó.

Uruguay recibirá a Chile este jueves a partir de las 19:45 horas. El más probable once del local será con Martín Campaña; Martín Cáceres, Sebastián Coates, Diego Godín y Matías Viña; Federico Valverde, Rodrigo Bentancour, Nahitan Nández (o Ulises de la Cruz) y Brian Rodríguez; Luis Suárez y Giorgian De Arrascaeta.