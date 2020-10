Luciano Aued será sensible baja de la UC para el duelo con U. de Concepción

Luciano Aued, mediocampista y goleador de Universidad Católica, se convirtió en sensible baja del cuadro cruzado para el partido de este sábado con Universidad de Concepción, en San Carlos de Apoquindo, por la 14ª fecha del Campeonato Nacional 2020.

El entrenador del elenco de la franja, Ariel Holan, fue el encargado de anunciar la ausencia del volante argentino, el especialista de los lanzamientos penales en el primer equipo, quien terminó con molestias el clásico con la ‘U’.

“Aued no va a poder jugar el sábado. Va a tener para unos días más, habrá que ver con el cuerpo médico qué es lo que tiene, pero no va a estar ante la Universidad de Concepción. Estamos ensayando distintas variantes, pero el equipo no va a ser un once alternativo. Jugarán varios futbolistas de experiencia”, expresó el técnico cruzado, quien no dio luces de la lesión del ‘Luli’ aunque se sospecha un desgarro.

El experimentado centrocampista Francisco Silva asoma como el más seguro reemplazante del ex Gimnasia y Racing de Argentina ante el elenco del ‘Campanil’.

“Falta un entrenamiento y veremos mañana cómo terminamos de armar el equipo. Tenemos confianza en los jugadores e independientemente de los cambios y las bajas, nos vamos a armar bien para el partido del sábado”, añadió el ex DT de Independiente y Defensa y Justicia.

La UC, líder exclusivo del Campeonato Nacional con 32 puntos, recibriá a Universidad de Concepción este sábado 10 de octubre a las 18:30 en San Carlos de Apoquindo.