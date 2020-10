Javier Castrilli: "No es penal de Coates, el brazo está pegado al cuerpo"

El ex árbitro argentino Javier Castrilli afirmó que no fue penal la mano del zaguero uruguayo Sebastián Coates sobre el final del partido con Chile, en Montevideo, por la primera fecha de las Clasificatorias al Mundial 2022.

El juez que se caracterizaba por su carácter fuerte y su estricto cumplimiento del reglamento tuvo una curiosa explicación de la jugada más polémica del encuentro en el Estadio Centenario y de la primera fecha del camino a Qatar.

"No es penal de Coates, el brazo está pegado al cuerpo, el jugador quiere sacar el brazo, no se quedó estático", expresó en dialogo con Sport 890.

"Si no entiendes eso, no entiendes lo que es una mano. Los jugadores no pueden andar como 'teletubbies' por la cancha", agregó el recordado ‘Juez de Hierro’.