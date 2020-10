Milad: "La próxima semana tendremos las imágenes y los audios"

El presidente de la ANFP, Pablo Milad, se refirió a la polémica que se generó ayer por un penal claro en favor de Chile, que no fue cobrado por el árbitro paraguayo Eber Aquino y aclaró que la próxima semana habrá más detalles.

"Me contacté con el presidente de la Conmebol, con (Alejandro) Domínguez, y me contestó de inmediato. La próxima semana podríamos tener las imágenes y los audios, vamos a tener un análisis con la transparencia que siempre ha tenido Conmebol", explicó el dirigente.

Milad explicó que buscarán saber si el árbitro tuvo la información correspondiente del VOR (caseta de imágenes) e hizo caso omiso de la indicación o simplemente no fue así. "Lamentablemente los resultados no se pueden cambiar y tenemos que apelar a que no se vuelva a repetir", sostuvo.

Por último descartó que hubiese dolo en la determinación de Aquino. "Si hubo algo fue un error, no con la intención de perjudicar a Chile", dijo.