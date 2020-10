Gabriel Costa: “Tengo la fe que pronto volveremos al triunfo”

Gabriel Costa, atacante de Colo Colo, se refirió al buen partido que hizo ante Coquimbo Unido la fecha pasada, al presente del club y a lo que esperan del duelo de mañana ante Unión Española.

En conferencia de prensa, Costa afirmó sobre su desempeño contra los “piratas” que “estoy mejorando, me estoy sintiendo bien, al correr de los partidos cada vez que uno compite se siente mejor”, según consigna Dale Albo.

En la misma línea, sostuvo que “los partidos son la única manera en la que puedes agarrar ritmo y hoy me siento bien, trataré de llegar mejor al partido de mañana y salir de esta situación”.

Consultado por el mal presente del equipo, penúltimo del campeonato nacional, el uruguayo-peruano indicó que “es dura la situación que pasamos de no haber ganado partidos, pero tengo la fe que pronto volveremos al triunfo y la llegada del profe (Quinteros) generó mucha confianza en el plantel. Esperemos que mañana sea el partido deseado”.

Finalmente, sentenció que “para nosotros fue muy difícil estar tanto tiempo parado, nos preparamos lo mejor posible. Me entrené, me preparé para estar en todos los partidos, pero después me lesioné. Somos humanos y muchas veces podemos entrar mal”.

Cabe recordar que Colo Colo recibirá mañana miércoles a Unión Española por la fecha 15 del Campeonato Nacional 2020, en duelo programado a las 18:30 horas en el Estadio Monumental.