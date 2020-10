Claudio Bravo: "Estoy triste porque no plasmamos lo que veníamos mostrando"

21:13 Consultado por la actuación del VAR en los goles que recibió, Bravo señaló que “me toca estar demasiado lejos, pero no es mi labor opinar. No estoy sentando viendo las decisiones, sólo hago mi trabajo”.

Claudio Bravo, arquero del Real Betis, no escondió su decepción este domingo por la dura derrota como local por 0-3 ante la Real Sociedad, resultado que le impidió a los verdiblancos quedar como líderes exclusivos de la liga española 2020-2021.

El experimentado golero chileno volvió a ponerse bajo los tres palos luego de sufrir a fines de septiembre una distensión de ligamentos en la rodilla izquierda. Su regreso no fue de los mejores al ver en tres ocasiones su valla batida, sin responsabilidad en las conquistas.

Tras el pitazo final en el Benito Villamarín, el formado en Colo Colo declaró a medios locales que “estoy triste porque no plasmamos lo que veníamos mostrando. No tuvimos la contundencia de otros partidos y nos vamos con un sabor de boca amargo. Era una prueba complicada. La Real juega bien, te aprieta. Era un momento idóneo para dar un golpe. No queda otra que seguir trabajando y los resultados llegarán”.

Respecto a la irregularidad que ha presentado el cuadro que dirige Manuel Pellegrini en los últimos encuentros, el ex Manchester City dijo que “eso tenemos que evitarlo. Hay que mostrar un nivel medio, no un gran partido y otros, un desastre. Hay que trabajar duro. Este tipo de partidos nos sirve para seguir creciendo. Debemos seguir de la misma manera. Apretar los dientes. Es parte del crecimiento, si queremos estar arriba no podemos desaprovechar estas oportunidades”.

En el complemento hubo dos cobros polémicos que encendieron los ánimos del plantel del Betis: un gol anulado en discutida posición y un claro agarrón que el árbitro no consideró como penal.

Consultado por la actuación del VAR en esas acciones, Bravo señaló que “me toca estar demasiado lejos, pero no es mi labor opinar. No estoy sentando viendo las decisiones, sólo hago mi trabajo”.

Para terminar, el experimentado guardameta se refirió a su estado físico, tras superar recientemente una lesión. “Me he encontrado bien, un poco con molestias, pero normales. Me preparé muy bien la semana”, sentenció.