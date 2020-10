Vuelve la Champions League: guía de los 16 partidos de esta semana

En una de las temporadas más anómalas en la historia del fútbol europeo, la Champions League vuelve mañana tras una pausa de apenas 57 días desde la final que se jugó el domingo 23 de agosto, en la burbuja instalada desde cuartos de final en adelante en Lisboa.

Con la fase grupal, se respetará, de momento, las localías en cada país. No se concibe por ahora que los duelos grupales se concentren en sedes únicas, a no ser que la situación del coronavirus empeore a una velocidad muy acelerada. El escenario sí cambió de cara a la Eurocopa 2022, que no tendría sus sedes en varios países y se realizaría solo en Alemania, país que ya recibió la Europa League.

En cuanto a la Champions League, los candidatos son los de siempre. El Bayern Munich continúa con su año intratable y ya domina en la Bundesliga, por lo que asoma como el primer candidato para mantener su corona.

El Barcelona ha rejuvenecido su plantilla prescindiendo de Ivan Rakitic, Arturo Vidal, Luis Suárez y Rafinha, dando sangre nueva con Pedri, Trincao y Sergiño Dest. El Real Madrid, pese a que no firmó a ningún jugador, mantiene la estructura y el mando técnico de Zinedine Zidane, reciente campeón de Liga con los merengues.

En Italia, la Juventus volverá a insistir con Cristiano Ronaldo a la cabeza más la incorporación de Federico Chiesa, la exfigura de la Fiorentina. El Inter de Milán de los chilenos también quiere pisar fuerte con la llegada de la experiencia de Arturo Vidal, Aleksandar Kolarov y la velocidad del joven Achraf Hakimi, más el retorno de Ivan Perisic y Radja Nainggolan.

En Inglaterra Liverpool incorporó a Thiago desde el campeón muniqués y el Manchester City tendrá a Pep Guardiola como aval intentándolo por quinta temporada consecutiva, afinando nuevamente la defensa. El Chelsea, por su parte, se renovó con los alemanes Timo Werner y Kai Havertz para volver a la elite.

Primera fecha

Mañana a las 13:55 se iniciará la fase grupal con los partidos de los Grupos E, F, G y H, con el Zenit ruso recibiendo al Brujas como el primer encuentro. A las 16:00 horas destacan el de Chelsea y Sevilla, el de Lazio y Borussia Dortmund, el de Barcelona y Ferencváros y el Paris Saint- Germain recibiendo al Manchester United.

El miércoles, en tanto, será el debut de los únicos nacionales y del resto de los grupos A,B,C y D. A las 13:55 destaca el Real Madrid recibiendo al Shakhtar Donetsk y a las 16:00 horas el Inter de Milán espera por el Borussia Mönchengladbach, el Bayern Munich ante el Atlético de Madrid, el Manchester City frente al Porto, y el Ajax, en un encuentro que promete buen fútbol, recibe al Liverpool.