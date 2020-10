Gustavo Quinteros adelantó que Barroso y Mouche están en duda

El director técnico de Colo Colo, Gustavo Quinteros, se refirió este lunes a lo que será el duelo de mañana por Copa Libertadores ante Jorge Wilstermann, detallando que se logró recuperar a varios jugadores, pero puso en duda la presencia de Julio Barroso y Pablo Mouche.

En conferencia de prensa, Quinteros detalló que “pudimos recuperar a Campos, Valencia, Parraguez y Blandi está un poco mejor. Todavía no están al cien para jugar 90 minutos. Estamos recuperando de a poco y estaremos con más variantes".

En la misma línea, agregó que "no quiero dar toda la información a los rivales, no me gusta hablar de quienes van a jugar y quienes no. Campos está listo, Barroso y Mouche están en duda".

"Hemos recuperado a algunos jugadores y entrenamos de manera muy intensa. Yo creo que vamos a estar mejor que el partido anterior, vamos a poder disputarlo a máximo esfuerzo e intensidad durante más tiempo", complementó el argentino.

En esta mismo sentido, añadió que “los que no tienen minutos, vienen de lesiones, etcétera, necesitan jugar y prepararse. Ojalá podamos hacer un amistoso a la semana y vamos a recuperar jugadores mucho antes".

Sobre el compromiso con los bolivianos, el DT indicó que “es muy importante la experiencia en copas, pero no te da toda la tranquilidad. Yo voy a poner en el campo a los que creo que están mejor, por las características propias de ellos y las del rival".

Quinteros aseguró que “Wilstermann es un equipo muy bien constituido. Se prepararon bien para este partido y tienen una solidez defensiva admirable y muy bien organizada. Tenemos que estar preparados para los ataques rápidos".

Finalmente, el adiestrado “albo” sentenció que “tenemos que estar concentrados y con muchas luces en el tema defensivo y ofensivo. Hay que estar atentos en la contra".

Cabe recordar que Colo Colo recibe mañana martes (21:30 horas) a Jorge Wilstermann, con la misión de obtener un triunfo para avanzar de fase en la Copa Libertadores 2020.

El conjunto de Macul solo accederá a octavos de final si consigue los tres puntos y Peñarol no derrota a Athletico Paranaense en el otro cotejo del Grupo C.