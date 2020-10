Gallardo confirmó titularidad de Paulo Díaz en River Plate

El director técnico de River Plate, Marcelo Gallardo, confirmó que Paulo Díaz será titular mañana martes, en un encuentro ante Liga de Quito por la Copa Libertadores 2020.

Tras la salida de Lucas Martínez Cuarta, transferido a la Fiorentina, Gallardo ratificó al seleccionado chileno en la última línea del elenco “millonario”, junto a Javier Pinola y los laterales Montiel y Casco.

El “muñeco” se inclinó en favor del zaguero de la “Roja” por sobre el paraguayo Robert Rojas, argumentando que “simplemente me inclino por Paulo Díaz, porque creo que lo veo mejor para no tocar mucho el equipo", según consigna As Chile.

En la misma línea, el estratega indicó que busca “darle la confianza a un jugador que considero importante, un jugador de selección. Después, esto es muy cambiante”.

“De acuerdo a los rendimientos que uno va observando cambian las posibilidades de uno y otro. En esa competencia interna, también es bueno que Robert tenga esa decisión de recuperar el lugar dentro del equipo. Me decido por Paulo y Robert tendrá que esperar”, sentenció Gallardo.

River Plate (10 puntos) recibe mañana martes (21:30 horas) a Liga de Quito (12), en un duelo que decidirá al ganador del Grupo D de la Copa Libertadores 2020, ya que ambos equipos están clasificados a octavos de final.