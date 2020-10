Gary Medel aclaró "like" a publicación del "Chino" Ríos y dijo que "yo apruebo"

17:44 El "Pitbull" dijo que le gustó el mensaje del ex número uno del tenis mundial "porque me parece claro en su postura y que independiente de quien gane, hay que trabajar por el país desde el lunes". "No significa que esté de acuerdo con su posición", añadió el capitán de la Roja.