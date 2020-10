Palacios desde el microciclo: "Me he ganado el puesto por rendimiento"

Carlos Palacios, delantero de Unión Española, se refirió a su presente en el club y al buen momento que atraviesa el conjunto dirigido por Ronald Fuentes, que es segundo en el campeonato Nacional.

En conversación con el sitio web de la ANFP, Palacios afirmó que “a nivel grupal hemos ido avanzando y mejorando con el correr de los partidos. Somos un buen grupo y eso también ayuda en los rendimientos de cada jugador”.

“En lo individual, lo tomo bien debido a que cuando siento confianza más cómodo estoy en la cancha. La regla Sub 21 es algo que a los mas jóvenes ayuda, pero yo me he ganado el puesto por rendimiento”, aseguró.

Con respecto al buen nivel del elenco hispano, el atacante sostuvo que “la clave es siempre creer en lo que hacemos en la semana. Somos un equipo muy competitivo y eso hace mucho mejor al equipo".

Palacios abordó las metas que se han puesto en Santa Laura, precisando que “nos propusimos entrar a un torneo internacional. Veremos cuando queden pocas fechas si nos alcanza para más".

El joven jugador también se refirió a su llamado al tercer microciclo de Reinaldo Rueda, sentenciando que “la ilusión de estar en la selección chilena siempre estuvo latente. Para mí, la Roja lo es todo".