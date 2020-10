Walter Montillo confirmó que se retirará en Universidad de Chile

10:48 "Voy a cerrar aquí, era lo que quería. Será mi último equipo . Tengo contrato hasta enero, pero el presidente ya me ha contactado para ver si renovamos por otra temporada”, dijo la Ardilla en entrevista con un medio de Brasil.

Walter Montillo nunca escondió sus deseos de retornar a Universidad de Chile y a pocos meses de que finalice su contrato, el talentoso volante aseguró que pondrá fin a su carrera profesional en el club.

En entrevista con GloboEsporte de Brasil, Montillo detalló que “voy a cerrar aquí, era lo que quería. Será mi último equipo . Tengo contrato hasta enero, pero el presidente (Cristián Aubert) ya me ha contactado para ver si renovamos por otra temporada. Si no renuevo, terminaré mi carrera, pero creo que renovaré”.

El argentino se refirió también a la pérdida de su padre y su abuelo producto del COVID-19, afirmando que “el comienzo del año fue bueno, porque había regresado al club al que tenía tantas ganas de volver, pero con este problema de la pandemia, fue una gran pérdida para mí, pero es parte de la vida”.

“A veces te golpean así, pero tienes que seguir adelante, tienes a tu familia detrás de ti. Obtienes los recuerdos de la gente, la vida continúa”, agregó.

Sobre su retorno a la “U”, el volante comentó que “siempre quise volver aquí, agradecer a la afición, al club, estoy muy feliz de llevar esta camiseta”.

“Tengo un cariño muy especial por esta hinchada, creo que estuvieron esperando mucho tiempo por mi regreso. Para mí fue impresionante, no me lo creí, no pensé que todavía tendrían ese cariño después de diez años”, complementó.

Sobre el presente del equipo dirigido por Hernán Caputto, el trasandino detalló que “ya estamos en la mitad del torneo y estamos en quinto lugar. El año pasado fue muy difícil, el equipo luchó por no descender.

“Mejoramos un poco y tenemos que seguir trabajando, todavía queda mucho campeonato. Tenemos que creer, siempre que exista una posibilidad matemática (por el título)”, cerró el jugador.