Matías Rodríguez: "Somos conscientes que hoy tenemos un plantel corto"

Matías Rodríguez, lateral-volante de Universidad de Chile, se refirió este martes al irregular andar del cuadro azul en los últimos partidos del Campeonato Nacional, resultados que lo alejaron de la lucha por el liderato.

Tras 16 jornadas del torneo, el equipo que dirige Hernán Caputto se ubica en el quinto lugar con 26 puntos, a 10 del puntero Unión La Calera.

El jugador de origen argentino señaló que las bajas que han sufrido en las últimas fechas han perjudicado al andar del elenco colegial, al tener un plantel “corto”.

"Fue un mes complejo, no conseguimos los puntos que queríamos y en el juego tampoco estuvimos bien, no estuvimos finos. Se empieza a decir que podrían venir refuerzos y somos conscientes que tenemos un plantel corto con muchas bajas, algunas importantes como Pablo Aránguiz y Franco Lobos, que son para tiempos largos", expresó Rodríguez en rueda de prensa.

"Queremos más, preparamos el próximo partido (ante Universidad de Concepción) con mucho entusiasmo y ganas. Ahora tenemos la baja de Walter Montillo, pero confiamos en que podemos hacer un buen partido y quedarnos con los tres puntos”, añadió.

Además, el oriundo de San Luis se refirió a la pérdida de la capitanía, a manos de Walter Montillo por decisión de Caputto, indicando que "al principio fue raro, pero el que me conoce y está conmigo en el día a día saben cómo lo tomé... al principio cuesta aceptarlo, pero si el técnico lo decidió, hay que afrontarlo. No hay mucho que hacer, yo estaba con ilusiones de jugar, y estaba más preocupado en hacer las cosas bien que en ver si era o no capitán”.

Respecto a los rumores de una posible salida de Hernán Caputto al término de la primera rueda, el campeón de la Copa Sudamericana 2011 con los azules dijo que “tenemos que hacer autocrítica. Sabemos que estamos al debe y tenemos que mejorar mucho, que era en gran parte culpa nuestra, pero confiamos en Hernán y lo único que queremos es el bienestar para el club, que nos vaya bien, pelear por el torneo y entrar en una copa internacional”.