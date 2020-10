CSD Colo-Colo y el tema Zaldivia: "Esta es una posición que no compartimos"

El Club Social y Deportivo Colo Colo sacó la voz para referirse a la situación que afecta al defensor argentino Matías Zaldivia, luego que Blanco y Negro decidiera que la isapre se haga cargo de la remuneración del jugador mientras esté en el proceso de recuperación del corte del tendón de aquiles sufrido el pasado 19 de septiembre.

“Esta es una posición que no compartimos y que genera un nuevo problema que hay que subsanar, que hay que corregir a la brevedad. Si bien por Ley, Blanco y Negro S.A. está obligado a que los jugadores, entendidos como trabajadores, tengan que ir a la mutual como cualquier otra empresa obviamente eso no quita que Blanco y Negro se haga cargo de pagar la diferencia de remuneración que no cubre la licencia del jugador, como ocurre en muchas empresas. Nosotros hemos informado de nuestra posición al interior de ByN, esperamos que esta situación se pueda subsanar y creemos que debe ser a la brevedad”, expresó el presidente del CSD, Edmundo Valladares al programa ‘Pasíon del Pueblo’.

“Lamentamos muchísimo que se vuelva a vivir una situación como la que está pasando ahora, que rápidamente se filtra a los medios, que es incómoda y que no ayuda en nada al clima interno, precisamente cuando Colo-Colo necesita más que nunca estar unido, desde el plantel a la dirigencia y los hinchas, socias y socios. Por lo mismo, es urgente subsanar esta situación que no tiene que repetirse, ya que lo único que provoca es seguir perjudicando la imagen de la institución y condicionando el resultado deportivo”, añadió.

Valladares apuntó además que los representantes del CSD Colo-Colo en la mesa de ByN se enteraron por la prensa de la decisión de la concesionaria con Matías Zaldivia y que ya tomaron contacto con abogados laborales para asesorarse al respecto.

“Vamos a averiguar e informarnos más, pero lo importante, más allá de los detalles legales es que creemos que es una situación que hay que corregir y que es una situación que afecta a la institución. Hay que buscar una salida y no quedarnos empantanados en esto ya que el único perjudicado de todo esto es Colo-Colo en su conjunto”, comentó.

Para terminar, el timonel del CSD hizo un llamado a las colocolinas y colocolinos a mantenerse unidos, pese a todas las polémicas en las que se ha visto relacionada la institución en el último tiempo.

“Nuestra opción es marcar nuestra postura, pero al mismo tiempo proponer soluciones. Acogerse y estar bajo la normativa corresponde, pero también tenemos que velar porque esa normativa no nos impida actuar solidariamente con nuestros jugadores cuando lo necesitan y nos parece muy válido estar disponibles como Club Social y Deportivo para buscar una solución”, sentenció.