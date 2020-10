Hernán Caputto y los refuerzos: "Espero que estén lo más pronto posible"

El entrenador de Universidad de Chile, Hernán Caputto, manifestó este miércoles su deseo que los refuerzos para la segunda rueda del Campeonato Nacional lleguen “lo más pronto posible” para una mejor adaptación.

El estratega del elenco colegial ya piensa en las incorporaciones que reforzarán una plantilla que ha sufrido en las últimas semanas con bajas, como las de Pablo Aránguiz y Frabco Lobos.

"Los que van a llegar contarán con la bienvenida. La idea es que llegue un extranjero porque es lógico, además está la posibilidad de un extranjero juvenil que no ocupa cupo y las posibilidades de jugadores nacionales que queremos. En eso estamos, esperamos que estén lo más pronto posible para la adaptación, siempre en una competencia ver caras nuevas es beneficioso para el equipo”, declaró Caputto en rueda de prensa.

"Cada uno de los jugadores ha sido analizado con el cuerpo técnico y la secretaría y los directores deportivos", agregó.

En la misma línea, en cuanto a la llegada de los nuevos fichajes, el técnico azul dijo que "uno puso un plazo para que se dé y no podemos esperar tanto tiempo, mientras Reinaldo Lenis es un nombre que está, creemos que es importante debido a lo específico del puesto, es un trámite burocrático lo que traba la negociación, más allá de la opinión personal del jugador”.

Consultado, en tanto, por los rumores de una posible salida al finalizar la primera rueda si no siguen acompañando los resultados, Caputto aclaró no sentirse presionado.

"La gente con presión no es capaz de rendir al máximo de las capacidades. No me siento presionado, me siento con mucha responsabilidad como cada día que estoy en este club y ejerzo este puesto de técnico del primer equipo, eso quiero traspasárselo a los jugadores”, expresó.

En cuanto a la sensible baja de Walter Montillo para la visita a Universidad de Concepción, el otrora seleccionador nacional Sub 17 señaló que “tenemos que saber poder jugar sin experimentados como Walter u otro jugador que no estuvo en el 11 inicial, lo vamos a afrontar y es parte de lo que necesitamos".