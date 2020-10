Pellegrini le bajó el perfil a la irregularidad del Betis

El entrenador del Real Betis, el chileno Manuel Pellegrini, evitó dramatizar por las últimas dos derrotas sufridas en liga española, ante la Real Sociedad y el Atlético de Madrid, traspiés que sacaron a los verdiblancos de la parte alta de la tabla.

Ya jugadas siete jornadas del torneo, el cuadro donde milita Claudio Bravo se ubica justo en la medianía de la clasificación, en el décimo puesto, con 9 puntos de 21 posibles.

Consultado por las caídas ante los donostiarras y los ‘colchoneros’, el ‘Ingeniero’ señaló que "no estoy ni ansioso, ni preocupado. Queremos ganar todos los partidos, vamos a seguir trabajando para seguir acortando la distancias. Veremos al final de la temporada hasta dónde nos permite llegar”-

"Hemos sido competitivos contra los equipos grandes que hemos enfrentado, como Atlético, el puntero Real Sociedad y Real Madrid, pero es difícil jugar con uno menos por 20 minutos y han habido decisiones arbitrales controversiales”, añadió.

Luego que el Comité de Competición decidiera no sancionarlo por sus declaraciones en contra del VAR, tras la caída con el Real Madrid, el ‘Ingeniero’ dijo que "primero que todo me habían extrañado los cargos porque no había culpado a nadie. Solo dije y mantengo que el VAR es una tecnología que va a ayudar al fútbol en la medida que se usen en los fallos garrafales de árbitros. No se puede utilizar para cada jugada”.

Para terminar, el ex técnico ‘merengue’ y del Manchester City no se mostró preocupado por la sequía de sus delanteros. "Es algo circunstancial. Espero que sea algo puntual y retornen la capacidad goleadora que tienen los tres. Estamos tranquilos pero necesitamos goles de nuestros delanteros. Ojalá tengan sus oportunidades”, finalizó.