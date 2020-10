Maximiliano Falcón tras su presentación oficial: "Vamos a sacar esto adelante" Agencia Uno 14:01 El zaguero uruguayo afirmó estar “muy contento de llegar al club, he recibido mucho aliento y mucho cariño de los hinchas en estos días. Estoy muy feliz de estar acá".

Este viernes Colo Colo presentó a Maximiliano Falcón como su primera incorporación para la segunda rueda del Campeonato Nacional, en donde buscarán salir del fondo de la tabla.



El uruguayo afirmó estar “muy contento de llegar al club, he recibido mucho aliento y mucho cariño de los hinchas en estos días. Estoy muy feliz de estar acá".



Asimismo, aseguró estar “orgulloso de que un cuadro como Colo Colo se fije en mi. Hoy conocí al plantel y todos están con buena vibra y energía, yo creo que vamos a sacar esto adelante".



Sobre sus características, el charrúa se considera “un zaguero rápido, me gusta salir al ataque y romper líneas. No soy muy alto, pero me considero con buen juego aéreo".



También fue consultado sobre las razones para llegar al “cacique”, indicando que “la decisión la tomé yo. Venir a un club grande como Colo Colo es una oportunidad única. Tengo 23 años, soy zaguero central, y es un puesto complicado (...) que se me de esta oportunidad es un crecimiento".



Falcón se mostró optimista sobre el rendimiento deportivo del equipo en los próximos partidos, recalcando que “estuve hablando con Gustavo (Quinteros) y estaba muy contento de que llegara”.



“Me dijo que juegue tranquilo cuando me toque y esa cuota de confianza yo creo que suma mucho. A partir de mañana ya estoy a la orden del cuerpo técnico", sentenció el defensor de 23 años.