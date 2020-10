Quinteros tras derrota ante Iquique: "Creo que lo único malo es el resultado"

El entrenador de Colo Colo, Gustavo Quinteros, afirmó este sábado que lo único malo de la derrota por 0-2 ante Deportes Iquique es “el resultado” y aseguró no preocuparle el penúltimo lugar del cuadro albo en el Campeonato Nacional.

A la hora de analizar el traspié ante los ‘Dragones Celestes’ en el Estadio Monumental, el noveno en 16 partidos jugados, el estratega de origen argentino declaró que “generamos dos situaciones claras en el primer tiempo, generamos mejor fútbol que ellos, jugamos mejor. En el segundo tiempo tuvimos un palo y mejores ataques”.

“Creo que lo único malo es el resultado, estamos recuperando a los jugadores y esperemos que ya teniéndolos a todos podamos mejorar el resultado que lo único que nos falta”, añadió.

En cuanto a la incómoda posición del ‘Cacique’ en la tabla, donde hoy estaría jugando un partido por no descender, el ex técnico de Universidad Católica dijo que “no me preocupa la posición del equipo en la tabla porque faltan muchas fechas. Repito, no merecimos perder, hoy el resultado es lo único que nos falta, fuimos superiores al rival”.

“Faltan muchos puntos, falta mucho trabajo y recuperar a muchos jugadores. Jugando así, cada vez un poquito mejor, vamos a salir de donde estamos", sentenció el otrora seleccionador de Ecuador y Bolivia.

El elenco ‘popular’ sigue sin convencer en su juego. Errores defensivos, escasa profundidad y falta de claridad en pisar el área son los elementos que tienen a los de Gustavo Quinteros sin despegar.