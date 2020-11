Sebastián Pinto: "Si no le hacíamos la cama (a Salvador Capitano), no se iba nunca”

El exjugador de Universidad de Chile se refirió al periodo en el que jugó por el club, cuando lo dirigía Salvador Capitano.

“No sé cómo llegó Salvador Capitano a la U. Ese fue un momento en que la U, solita, se metió en un problema. Y no sé de dónde salió ese técnico. Ese DT era complicado, no pasaba nada con él. Si no le hacíamos la cama, no se iba nunca”, confesó en Círculo Central.

En ese tiempo la U era dirigida por el síndico que lideraba José Manuel Edwards. El DT argentino sumó apenas cinco puntos en las primeras ocho fechas, en una de las peores épocas de la U y terminó siendo apartado.