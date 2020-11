Vidal quiere celebrar ante el Madrid con los nerazzurris y los culés

Con pasado reciente en el Barcelona, y calificado por el diario "Marca" como un madridista convertido en antimadridista por su frustrado fichaje en el equipo blanco, Arturo Vidal tenía mucho que hablar en la previa del encuentro de hoy a las 17:00 horas entre el Inter de Milán y el Real Madrid en su visita a la capital española por la tercera fecha de la fase grupal de la Champions League.

"He pasado dos grandes años en el Barcelona y siempre es lo máximo los partidos ante el Madrid. Espero poder celebrar mañana (hoy) una victoria con los seguidores del Inter y con la gente del Barça", lanzó Vidal en un claro guiño a los culés.

Temprano el técnico merengue Zinedine Zidane calificó el partido como definitorio por la situación del grupo. Lidera el Shakhtar Donetsk con cuatro puntos; los italianos tienen dos y los españoles solo uno. "Tenemos una final mañana (hoy). Lo sabemos y nos vamos a concentrar en lo que tenemos que hacer mañana. Son 3 puntos y vamos a por ellos".

Vidal consideró la trascendencia del duelo a ese mismo. El que caiga puede ver seriamente comprometido su paso a los octavos de final del certamen. "Sea el campeonato o la Champions, todos los partidos son como una final. Será un partido muy intenso, siempre es agradable encontrarse con un equipo fuerte como Real Madrid pero para nosotros todos los retos son como una final", agregó el "Rey".

Alexis, listo

Quien está totalmente recuperado es Alexis Sánchez. El delantero entrenó ayer a la par de sus compañeros y viajó con el resto de la delegación. "Está de vuelta y pudo entrenar sin problemas", ratificó el entrenador Antonio Conte sobre el "7".

Lo que no está claro es si será titular del arranque tras la lesión de Romelu Lukaku, quien se quedó en Milán. En el último partido Conte optó por Lautaro Martínez acompañado de Ivan Perisic.

Sobre el encuentro, Conte planteó que no se guardarán nada para evitar una derrota. "Los respetamos, pero vamos a salir a proponer nuestro juego, no nos arrinconaremos como un boxeador que solo se defiende para no ser noqueado".