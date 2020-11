Iván Morales por Jorge Valdivia: "Ilusiona, por lo que es y lo que representa"

Iván Morales, delantero de Colo Colo, se refirió este miércoles sobre su retorno a las canchas, tras superar una larga ausencia por el corte del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, y afirmó que su objetivo es ganarse un puesto de titular en el andamiaje de Gustavo Quinteros.

El ariete de 21 años está completamente recuperado y ya vio acción con el nuevo estratega albo. "Hace poco me integré a los entrenamientos, me siento bastante bien y sobretodo de la rodilla, que fue una operación en marzo. Estoy con ganas de hacer las cosas bien para sacar esto adelante, que es lo que tenemos todos en mente”, declaró.

"Estuve ocho meses parado, mi recuperación fue atípica porque no pude hacer recuperación como siempre por la pandemia. Me estoy poniendo bien, agarrando ritmo. Los minutos que he entrado sirven mucho, el profe decide donde me pone. Yo quiero estar bien para estar a disposición y ayudar al plantel”, agregó.

Ahora, Morales solo piensa en seguir siendo un aporte y convertirse con buenas actuaciones en pieza fija en el ataque. "Estoy hace cuatro años (en Colo Colo) y quiero hacer las cosas bien. Han pasado lesiones y otras cosas, lo que más quiero es jugar, agarra la camiseta de titular y no soltarla más”, apuntó.

"Es el momento de ponerme bien, terminar la temporada jugando y el otro año jugar lo más posible. Es lo que quiero, explotar mi máximo poder en Colo Colo", añadió.

En tanto, el oriundo de Longaví fue claro en señalar que en el plantel albo no pasa por la cabeza la posibilidad de perder la categoría.

"Nosotros estamos enfocados partido a partido, no miramos lo que pasa al final. Queremos sacar buenos resultados, hacer las cosas bien, afinar los detalles. No estamos preocupandos de eso, queda una rueda completa y ahí veremos cómo van las cosas”, señaló.

Por último, Morales comentó la opción que el experimentado volante Jorge Valdivia vuelva a jugar en el ‘Cacique’. "Obviamente Jorge ilusiona, por lo que es y lo que representa. Pero vi que han dicho muchas cosas, nosotros como plantel no somos nadie para pedir que venga un jugador. Sería una gran ayuda, pero para eso está el director técnico. Es imposible que nosotros pidamos un jugador”, dijo.

"Como hincha y jugador, Jorge es un excelente compañero y gran jugador, ilusiona que vuelva, pero no depende de nosotros”, sentenció.