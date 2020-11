Benjamín Vicuña y mensajes que le llegan por redes sociales: “Se te murió tu hija por comunista”

Benjamín Vicuña afirmó contó que recibió felicitaciones por su trabajo en la serie “Por la memoria, las imágenes prohibidas”, pero también mensajes violentos que apuntan a la muerte de su hija Blanca.

“Creo que tenemos que dar nuestra opinión, es la única manera de crecer. O sino no tienes identidad. No poder hablar de política, de fútbol, de lo que te gusta, lo que te moviliza, lo que te jode, lo que te duele, a mí me parece que por ahí va”, dijo el actor en conversación con Felipe Bianchi en Domingos Dominicales, que transmite por Youtube.

Luego reveló los mensajes que recibió por ese trabajo. “Entonces tuve que superar eso cuando me decían ‘fíjate Don Francisco, o cáchate Zabaleta’. Muchos actores un poquito más grandes que yo, porque los más chicos ya se lanzaron, pero los más grandes eran como ‘chuta, Benja, te felicito compadre’. ‘¿Por qué?’. ‘Por la memoria, las Imágenes Prohibidas’. Y ahí decía ‘¿les parece?’”, continuó.

Luego detalló que no todos esos comentarios fueron positivos, algunos apuntaban a la muerte de la hija que tuvo con Pampita. “Claro, hoy lo miro y tienes que soportar un troleo y que te digan ‘comunista de mierda, se te murió tu hija por comunista’. Cosas realmente escabrosas, dolorosas, horribles. Pero que hay que saber ubicarlas y no claudicar”, sostuvo.