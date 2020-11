Gustavo Quinteros: "Ahora para nosotros son todas finales"

El entrenador de Colo Colo, Gustavo Quinteros, se refirió a la posibilidad que el mediocampista nacional Jorge Valdivia vuelva al ‘Cacique’ y destacó el trabajo dirigencial de Aníbal Mosa al señalar que “no se mete” en temas técnicos.

Consultado por la opción que el ‘Mago’ regrese a Pedrero, el ex técnico de Universidad Católica y ‘Xolos’ de Tijuana declaró a TVN que "hablar de un jugador tan importante como Valdivia u otro jugador, que se han nombrado, no me parece bien hacerlo públicamente”.

“Valdivia es un gran jugador, fue uno de los mejores en esa posición que tuvo el fútbol chileno, pero para incorporar un jugador ahora que sea opción para este torneo y el año que viene, hay que analizar todo”, añadió.

En la misma línea, el otrora seleccionador de Ecuador y Bolivia fue claro en señalar que "tenemos que incorporar jugadores que estén al 100 por ciento y que puedan venir y jugar toda la temporada”.

Por otro lado, Quinteros destacó el manejo que ha tenido Aníbal Mosa desde su llegada al club. "Lo mejor que tiene es que no se mete, como me pasó en el anterior lugar en el que estuve. Han pasado muchas cosas entre jugadores y dirigentes, que a lo mejor han pegado fuerte, la relación estaba quebrada, pero los últimos días el presidente ha solucionado todo”, dijo.

En cuanto a las claras y profundas diferencias entre el plantel y la dirigencia, el estratega de origen argentino señaló que "la relación estaba quebrada, pero los últimos días el presidente (Mosa) solucionó todo”.

Para terminar, a la hora de hablar del duro presente futbolístico del elenco popular, el campeón con los cruzados señaló que ”es la primera vez que estoy en un club que a lo mejor está cerca del descenso. Para nosotros son todas finales, es un campeonato del mundo para Colo Colo, un Mundial, es algo muy importante".