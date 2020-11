Pellegrini: "Messi sigue siendo el mejor y no dudo de su capacidad"

El DT del Real Betis, Manuel Pellegrini, destacó al argentino Lionel Messi, en la previa del duelo que mañana sábado jugará el cuadro sevillano ante el Barcelona por La Liga en España.

"No tengo duda de que Messi sigue siendo el mejor jugador del mundo junto con Cristiano Ronaldo, han marcado una diferencia a través de más de una década", manifestó Pellegrini en rueda de prensa.

Cree que, si en "determinados momentos" no marca, no es sólo cosa suya. "Ni en su mejor momento pudo jugar solo al fútbol. El rendimiento va con el del equipo. No tengo duda sobre la capacidad de Messi. Sus cualidades las muestra en todos los partidos", recalcó el chileno.

Así, pensando en medirse al mejor Messi, y al mejor Barça, acuden al Camp Nou con ambición pese a la mala racha de resultados contra los blaugranas. "Vamos siempre con la intención de ganar los tres puntos", aseguró el “ingeniero”.

"Es difícil hacerlo en la visita al Barcelona, pero la intención y predisposición de hacerlo la vamos a tener desde el primer minuto. Han ganado los tres partidos en 'Champions', ha tenido algunos resultados complicados en LaLiga. Pero el Barcelona, partiendo con Messi, va a ser siempre muy difícil", avisó.

"Me gustaría ver un Betis con la personalidad que tuvimos ante el Real Madrid y Atlético de Madrid. En ambos partidos, en buena parte del partido, tuvimos iniciativa y ocasiones e incluso estuvimos en ventaja", rememoró sobre aquellos duelos. "No vamos a cambiar lo que hacemos para ir a buscar puntos al Camp Nou", aseguró el estratega nacional.

"En cuanto tengamos el balón, que nos equivoquemos menos será importante para paliar el dominio de la posesión que tienen ellos. Más que los nombres, lo importante es la personalidad y actitud para ir a jugar allí. Lo vamos a definir no por haber ganado el último partido", argumentó sobre cómo querrá jugar.

Cabe recordar que Real Betis visitará al Barcelona, mañana sábado a las 12:15 horas de Chile, en compromiso válido por la novena fecha de La Liga.