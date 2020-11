Pablo Mouche criticó programaciones de la ANFP: "No somos robots"

Pablo Mouche, delantero argentino de Colo Colo, manifestó sus reparos a la programación de la ANFP para los partidos del Campeonato Nacional, específicamente los encuentros fijados a los albos para las 11:00 horas.

En un lapso de solo 15 días, el equipo que dirige Gustavo Quinteros ha sido fijado con tres encuentros a las 11:00 de la mañana.

Ante esto, el ex Boca Juniors y San Lorenzo escribió en redes sociales: “Protocolos sanitarios estrictos, PCR cada semana o hasta dos veces por semana, conciencia personal y cuidado intensivo nos piden cada día para que el fútbol siga activo. Pero pensar que jugar a las 11 de la mañana un partido con 30 grados de calor no pasa nada, total somos robots ¿no?”.

"31 de octubre vs Iquique 11 am / 10 de noviembre vs Antofagasta 11 am / 14 de noviembre vs palestino 11 am. ¿Es normal? No sé, digo”, agregó.

Consignar que Mouche volvió a desgarrarse y será baja para el partido de mañana ante los ‘Pumas’ en el Estadio Monumental. Se resintió de su antigua lesión en la derrota ante Deportes Iquique, día que hizo su reaparición.