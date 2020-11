Rueda y su continuidad en "La Roja": “Todos los partidos que se pierden tendrán ese riesgo"

El entrenador de la selección chilena, Reinaldo Rueda, abordó histórica derrota que sufrió hoy Chile ante Venezuela por 2-1.

Rueda expresó que “un resultado adverso que seguro no lo esperábamos, por la forma que venía el equipo. Chile no se pudo encontrar desde el primer minuto, no es solo Guillermo, fueron varios hombres, no se logró la dimensión”.

Al referirse a su continuidad como director técnico de "La Roja", Rueda declaró que “todos los partidos que se pierden tendrán ese riesgo, estamos en ese camino, de una clasificatoria que ha sido difícil, ojalá podamos replantearla el próximo año”.

Finalmente, abordó la presencia del "Niño Maravilla" y aseveró que "Alexis está en una situación, en su club no tiene continuidad, en la selección se brinda íntegro, hace un esfuerzo grandísimo, hoy buscamos que estuviera de mediopunta”.