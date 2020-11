La ANFP reprogramó horarios de partidos de la fecha 19 del torneo nacional

12:04 Los duelosentre Huachipato vs. Deportes Iquique, Colo Colo vs. Audax Italiano y Santiago Wanderers vs. Unión Española fueron adelantados.

La Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) cambió el horario de tres compromisos de la decimonovena fecha del Campeonato Nacional 2020, que se jugarán mañana jueves.

De esta forma, el duelo entre Huachipato vs. Deportes Iquique, Colo Colo vs. Audax Italiano y Santiago Wanderers vs. Unión Española comenzarán más temprano de la hora acordada inicialmente.

Cabe recordar que este miércoles se jugarán 4 partidos: Curicó Unido vs. U. de Concepción, Cobresal vs. D. La Serena, U. La Calera vs. U. de Chile y Coquimbo Unido vs. U. Católica.

Programación jueves 19 de noviembre:

10:30 horas - D. Antofagasta vs. Everton

16:15 horas – Huachipato vs. D. Iquique

18:30 horas – Colo Colo vs. A. Italiano

21:00 horas – S. Wanderers vs. U. Española