Quinteros no se da por vencido: "Hemos hecho todos los esfuerzos para que Araos sea jugador de Colo Colo"

El director técnico de Colo Colo, Gustavo Quinteros, se refirió esta jornada a la dificultad que ha tenido la dirigencia de Blanco y Negro para contratar refuerzos, reconociendo gestiones por Ángelo Araos.

En conferencia de prensa, Quinteros reconoció que "está difícil conseguir un jugador que esté libre o que pueda salir de su club, que esté dentro del presupuesto y que nos de más de lo que ya tenemos. No tenemos nada concreto, pero la dirigencia se está moviendo".

En la misma línea, afirmó que “hemos hecho todos los esfuerzos para que Araos sea jugador de Colo Colo, yo quiero que venga. Hicimos un montón de gestiones y no se ha podido avanzar".

"Le digo a los hinchas que estamos haciendo todos los esfuerzos posibles para que los jugadores que vengan sean importantes. A veces no es que no se quiera o este lento, es que no se puede avanzar", complementó.

El estratega sostuvo en este sentido que "es un momento en el mercado donde se complica contratar. Los jugadores tienen contrato, los que están libres no son quizás de la categoría o posición que necesitamos. Me consta que el club ha hecho el esfuerzo".

"No quiero dar nombres para no crear falsas expectativas. A veces no están disponibles los nombres que uno quiere para reforzar. Si no podemos incorporar vamos a tener que trabajar durísimo para recuperar jugadores", añadió.

Quinteros confirmó que ya tiene disponible a Matías Fernández, aunque aún no está para jugar los 90 minutos. Asimismo, indicó que Brayan Cortés será titular mañana en el duelo ante Audax Italiano.

Sobre el presente del equipo, el adiestrador señaló que “es un momento complicado y difícil. Jugamos un partido muy bien y uno que no fue bueno cuatro días después, eso preocupa mucho".

Con respecto al duelo de este jueves, el trasandino indicó que "Audax trabaja muy bien, están muy bien preparados. Hemos analizado sus fortalezas y variantes y trabajamos en contrarrestar lo que hace el rival. También hemos trabajado mucho en el funcionamiento ofensivo".

Finalmente, se refirió a su expulsión el fin de semana pasado ante Palestino, sentenciando que “la verdad es que fue un momento no grato porque me excedí en el reclamo. Me equivoqué y estoy arrepentido, porque los entrenadores no debemos reclamar de esa manera. Fue un momento para el olvido".

Colo Colo recibirá mañana jueves (18:30 horas) a Audax Italiano, en un partido clave del Campeonato Nacional, en donde necesita una victoria para alejarse del fondo de la tabla.