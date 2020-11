Tuto de Paul por pelea con Espinoza: “La reacción mía no fue la mejor, pero de todo se aprende”

La imagen de Gonzalo Espinoza tomando del cuello a Fernando de Paul en el acceso a camarines del Estadio Nicolás Chahuán se tomó los medios después de la derrota de la U ante Unión La Calera. El arquero se enfureció por un penal que cobró el juez en el los últimos minutos y se enfrentó a todo el que se le pusiera delante. “Hubo varios compañeros míos que intentaron sacarme o alejarme del árbitro”, recordó.

“La reacción mía no fue de la mejor, pero de todo se aprende. Queda claro que esto no afecta al grupo porque somos un grupo sano, por eso se aclaró el tema rápidamente”, agregó en conferencia de prensa.

El portero, ya con menos adrenalina en el cuerpo, explicó que entiende que todos hayan intentado sacarlo y alegarlo de los gritos que lanzaba contra el juez Héctor Jona. Aunque aclaró que “en ningún momento le falté el respeto al árbitro. Sí le dije cosas en un tono que no es el adecuado. Mis compañeros estuvieron muy bien al intentar sacarme. Ayer les agradecí la intención que tuvieron, es normal”, explicó el arquero.

Eso sí dejó aclaró dos cosas. Primero, respondió a los dichos de Johnny Herrera. “Sí, nos conocemos. Estuvimos mucho tiempo juntos. Es obvio que se iba a solucionar rápido. Con un abrazo, no llegamos a los besos jajajaa”, comentó entre bromeando. Pero se puso más serio para advertir que él sigue considerando que el cobro del árbitro fue erróneo. “Considero que no es penal, no me hace falta ver tantas veces las jugadas. Son decisiones que se toman en el momento. El otro día con Wanderers lo fueron a revisar, no sé qué comunicó la gente del VAR para la que el árbitro no vaya a verlo. Yo siento que fue un cobro que no debió hacerlo, pero ya está. Sentí impotencia, porque creo que no fue penal”, dijo.

Nuevo DT

El meta sabe que tienen poco tiempo para dejar atrás los conflictos. Por lo mismo, sostuvo que ahora tienen que enfocarse en Everton. Un duelo en el que debutará Rafael Dudamel, el entrenador que tuvo su primer trabajo cara a cara con el plantel esta mañana, tras ser dado de alta por Covid-19. “Hoy fue su primer entrenamiento, pero él se iba comunicando con Marcelo (Jara). Hoy hicimos trabajo muy intenso. (…) Tenemos que adaptarnos rápidamente y lo que nos pida para el partido contra Everton, es nuestro deber”, indicó De Paul.

También explicó que, de acuerdo a lo que han conversado con el nuevo DT, “él va a priorizar el orden y desde el orden vamos a buscar el arco rival. Obviamente cuando viene un técnico nuevo hay un cambio, todos tienen nuevas posibilidades”, cerró.