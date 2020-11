Luis Jiménez afirma estar cómodo en Palestino, aunque duda de su continuidad

El experimentado mediocampista nacional Luis Jiménez se refirió a su futuro y admitió no saber si continuará en Palestino luego del Campeonato Nacional 2020, pese a ser una de las figuras del cuadro ‘àrabe’.

El ‘Mago’ regresó el año 2019 del fútbol de Arabia Saudita al conjunto de colonia y se ha posicionado como un elemento clave en el andamiaje ‘tricolor’, hoy a cargo de José Luis Sierra.

Pese a la importancia de Jiménez en Palestino, el jugador de 36 años no tiene claro si seguirá en la tienda de La Cisterna para el 2021.

"A mí me gusta Palestino, después de todo lo que ha pasado, uno se replantea muchas cosas. Hay que ver lo que tiene planeado el club más adelante, porque quizás no quieran contar conmigo", indicó el ex Inter de Milán a El Mercurio.

"A mí me gustaría seguir jugando, este año he tenido algunas lesiones, bastante más de las que habitualmente tengo. Me gustaría seguir siendo un aporte, entrenando normalmente, pero es algo que puedo analizar a final de temporada", agregó el volante creador.

Consignar que Luis Jiménez tiene contrato con Palestino hasta diciembre del año 2021.