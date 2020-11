Pellegrini realizó un llamado a respetar el proceso de Rueda en la 'Roja'

El entrenador nacional Manuel Pellegrini cree que son apresuradas las voces que sugieren sacar a Reinaldo Rueda al frente de la selección chilena y llamó a respetar el proceso del colombiano en el combinado.

En rueda de prensa, en la antesala al duelo liguero ante el Athletic de Bilbao, el ‘Ingeniero’ se refirió a la actualidad de la ‘Roja’ y a los cuestionamientos hacia el caleño por la dura derrota ante Venezuela, en Caracas.

"Me parecería la verdad muy extraño y muy inconsecuente que se no siguiera un trabajo”, expresó de entrada Pellegrini, que tiene entre sus filas en el cuadro verdiblanco a Claudio Bravo, de gran nivel ante Perú por Clasificatorias.

"Que terminado el partido con Perú había sido un gran equipo, un gran partido, un estratega que supo desarrollarlo con todas las variantes tácticas; después pierde el partido siguiente y hay voces que creen que hay que terminar un proceso", complementó.

En la misma línea, el ex técnico del Real Madrid y el Manchester City señaló que "la mejor manera de darle responsabilidad al fútbol chileno es justamente que el proceso de Reinaldo Rueda termine una vez que termine la eliminatoria. Y ahí se verá, según su trabajo, si continúa o no”.

"No creo que sea bueno ni para el técnico, ni para el país, ni para la selección; estar en todos los partidos preguntando si va a seguir o no va a seguir, dependiendo de si gana o no gana", sentenció.