Vegas perdió un penal en la eliminación del Monterrey de playoffs

Monterrey, en una jornada opaca para el defensor chileno Sebastián Vegas, fue eliminado en los playoffs del Torneo Apertura del fútbol mexicano al caer en definición por penales ante Puebla.

El encuentro finalizó igualado a dos goles en el tiempo reglamentario y en la tanda decisiva los pupilos de Juan Reynoso se impusieron por 4-2.

Vegas, seleccionado chileno y exMorelia, entró al minuto 69 con el fin de defender la ventaja de su escuadra, pero sobre el final le empataron a los ‘Rayados’. Para peor, el formado en Audax Italiano desperdició su lanzamiento desde los 12 pasos.

En el encuentro disputado en el Estadio BBVA Bancomer, el local anotó con tantos de penal de Nicolás Sánchez (44’) y Vincent Janssen (50’), mientras que Puebla marcó por intermedio de Osvaldo Martínez (61’) y Santiago Ormeño (90’, desde los 11 metros).

La gran figura de la brega fue el arquero visitante Nicolás Vikonis. El uruguayo tapó dos remates, de Nicolás Sánchez y de Vegas.

Así, Puebla se mete en los cuartos de final del Apertura, fase donde estarán dos jugadores chilenos: Jean Meneses (León) y Víctor Dávila (Pachuca).

Las llaves de la ronda de 8 serán las siguientes León vs. Puebla, Pachuca vs. Pumas, América vs. Chivas y Cruz Azul vs. Tigres.