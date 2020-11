Marcelo Bielsa fue nominado al Premio The Best como 'Mejor Entrenador'

El entrenador de Leeds United y ex seleccionador de Chile, Marcelo Bielsa, aparece en la lista de candidatos al premio The Best de la FIFA, específixamente en la categoría Entrenador de Fútbol Masculino.

El rosarino consiguió con ‘The Whites’ el ascenso a la Premier League, luego de estar el club durante 16 años en la Championship, y lo hizo además como campeón de la segunda categoría del fútbol de Inglaterra.

Incluso, el ‘Loco’ fue elegido el mejor director técnico de la Championship League en su temporada 2019-2020 por la Asociación de Entrenadores en Inglaterra (LMA, siglas en inglés).

Los otros entrenadores nominados por el ente rector del balompié son los alemanes Hans-Dieter Flick (Bayern Münich) y Jürgen Klopp (Liverpool), además del español Julen Lopetegui (Sevilla FC) y el francés Zinedine Zidane (Real Madrid).

La votación será pública hasta el 9 de diciembre inclusive en el sitio de la FIFA, y tras conocerse a los finalistas, el premio será entregado el 17 de diciembre de manera virtual.